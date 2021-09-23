В Екатеринбурге волонтеры ищут пропавшего 35-летнего мужчину

В Екатеринбурге снова пропал человек, на этот раз поисковые отряды ищут 35-летнего Витали Мальцева. С 13 сентября его местонахождение неизвестно, мужчина может оказаться в любом районе города. Внимательно посмотрите на фото, вы могли его видеть.
Фото: lizaalert.org
Виталий Вячеславович ростом 163 сантиметра, худой, у него карие глаза и черные волосы. Во что он был одет неизвестно. Если вы встретите этого мужчину на улице звоните волонтеру поискового отряда "ЛизаАлерт" Наталье по тел. 89043831748 или в полицию (тел. 02 или 112).
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