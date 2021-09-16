В Екатеринбурге вторые сутки разыскивают 25-летнего Льва Семухина. Он перестал выходить на связь вечером 14 сентября. Близкая подруга семьи Ирина сообщила, что Лев сказал, что выйдет на улицу на пару минут. После этого он пропал.

— Он вышел без документов и денег. Сказал, уйдёт на пару минут, с тех пор его нет. Он вообще не пьёт, - передаёт слова Ирины E1.RU.

Приметы молодого человека: рост порядка 170 сантиметров, нормальное телосложение, чёрные короткие волосы, зелёные глаза. В момент исчезновения Лев был одет в серые спортивные штаны, чёрную ветровку и чёрные кроссовки