В Екатеринбурге вторые сутки разыскивают 25-летнего Льва Семухина. Он перестал выходить на связь вечером 14 сентября. Близкая подруга семьи Ирина сообщила, что Лев сказал, что выйдет на улицу на пару минут. После этого он пропал.
— Он вышел без документов и денег. Сказал, уйдёт на пару минут, с тех пор его нет. Он вообще не пьёт, - передаёт слова Ирины E1.RU.
Приметы молодого человека: рост порядка 170 сантиметров, нормальное телосложение, чёрные короткие волосы, зелёные глаза. В момент исчезновения Лев был одет в серые спортивные штаны, чёрную ветровку и чёрные кроссовки
Если вы что-либо знаете о местонахождении Льва, позвоните по телефонам, указанным в ориентировке.
Ранее в начале сентября под Екатеринбургом пропал 28-летний молодой человек с потерей памяти. Кроме того, вчера, 15 сентября, на берегу Шарташа нашли тело екатеринбургского бизнесмена.
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