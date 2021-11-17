В Екатеринбурге при пожаре погиб сторож

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Накануне его видели пьяным.

Сегодня, 17 ноября, в 1.42 ночи в Екатеринбурге мужчина погиб при пожаре на Химмаше. На улице Косарева в металлическом ангаре загорелся мусор, покрышки и стройматериалы. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 80 квадратных метров. Тушить огонь отправились сразу две пожарные машины и 10 спасателей. Локализовать огонь удалось в 1.55, ликвидировать возгорание в 2.01. Тело сторожа нашли при проливке и разборе сгоревших конструкций, около 3.05 ночи.

Признаков насильственной смерти при осмотре тела погибшего не обнаружено. Для определения точной причины гибели гражданина, а также причин возгорания проводятся необходимые экспертные исследования. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Сообщили НАШЕЙ в СКР по Свердловской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют личность погибшего. Он охранял ангар, очевидцы накануне видели мужчину пьяным. У него осталась жена и двое детей. Погибшему было около 50-и лет. Следователи и полиция начали проверку инцидента.

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