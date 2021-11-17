В Екатеринбурге при пожаре погиб сторож

Сегодня, 17 ноября, в 1.42 ночи в Екатеринбурге мужчина погиб при пожаре на Химмаше. На улице Косарева в металлическом ангаре загорелся мусор, покрышки и стройматериалы. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 80 квадратных метров. Тушить огонь отправились сразу две пожарные машины и 10 спасателей. Локализовать огонь удалось в 1.55, ликвидировать возгорание в 2.01. Тело сторожа нашли при проливке и разборе сгоревших конструкций, около 3.05 ночи.