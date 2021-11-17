В Екатеринбурге при пожаре погиб сторож

Сегодня, 17 ноября, в 1.42 ночи в Екатеринбурге мужчина погиб при пожаре на Химмаше. На улице Косарева в металлическом ангаре загорелся мусор, покрышки и стройматериалы. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 80 квадратных метров. Тушить огонь отправились сразу две пожарные машины и 10 спасателей. Локализовать огонь удалось в 1.55, ликвидировать возгорание в 2.01. Тело сторожа нашли при проливке и разборе сгоревших конструкций, около 3.05 ночи.
Признаков насильственной смерти при осмотре тела погибшего не обнаружено. Для определения точной причины гибели гражданина, а также причин возгорания проводятся необходимые экспертные исследования. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.
Сейчас сотрудники полиции выясняют личность погибшего. Он охранял ангар, очевидцы накануне видели мужчину пьяным. У него осталась жена и двое детей. Погибшему было около 50-и лет. Следователи и полиция начали проверку инцидента.
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