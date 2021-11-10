В Екатеринбурге из горящего дома спасли ребенка и морскую свинку

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар, из огня вытащили ребенка и морскую свинку. 10 ноября около 2 часов ночи на первом этаже пятиэтажного дома на Токарей, 48 загорелись вещи жильцов. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Один из погорельцев надышался угарным газом и не мог встать. Спасатели выносили его на носилках. В подъезде было сильное задымление.