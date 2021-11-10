В Екатеринбурге из горящего дома спасли ребенка и морскую свинку

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар, из огня вытащили ребенка и морскую свинку. 10 ноября около 2 часов ночи на первом этаже пятиэтажного дома на Токарей, 48 загорелись вещи жильцов. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Один из погорельцев надышался угарным газом и не мог встать. Спасатели выносили его на носилках. В подъезде было сильное задымление.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 14 человек личного состава. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек, огнеборцами спасены с помощью спасустройств шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадавших нет.
Уже в 2.14 пожар удалось локализовать, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 3.14 ночи. По неподтвержденной информации, погорельцы курили прямо в квартире, что и стало причиной пожара.
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