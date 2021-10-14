Дороги перекрыты, уроки отменяются: Екатеринбург снова утонул в смоге

Сегодня, 14 октября, Екатеринбург снова накрыло смогом из-за тлеющих на окраине города торфяников. Горожане снова жалуются на невозможность дышать, а дымка появилась даже в центре уральской столицы. Госавтоинспекция перекрыла движение по части ЕКАД от Полевского тракта до Медного из-за нулевой видимости. Сейчас на автодороге растянулась огромная пробка.

Некоторые СМИ сообщают об отмене или переносе занятий в школах на дистанционный формат. В частности - в школе №215 "Созвездие" в Солнечном. Информацию об этом НАШЕЙ подтвердил Евгений Куйвашев.

Тем временем огнеборцы продолжают тушить торфяники. Еще несколько дней назад площадь возгорания составляла 120 Га, а теперь - 4,8 Га. Работы идут круглосуточно. Ночью на месте работали четыре пожарные машины и семь человек, всего задействовано 73 сотрудника МЧС и 16 пожарных машин.