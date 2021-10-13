Когда на Урале выпадет снег? Отвечают синоптики

Напоминаем, что в области до 17 октября продолжает действовать предупреждение о смоге, который появился из-за тлеющих торфяников. Академический, Солнечный и Сортировка задыхаются от запаха гари.

А теперь подробнее о прогнозе погоды. Сегодня, 13 октября, в Свердловской области и Екатеринбурге все еще продолжается золотая осень, температура воздуха прогреется до +14 градусов, будет пасмурно. Дождя не ждем! Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Послезавтра, 14 октября, все также тепло до +15 градусов, осадков не ожидается, ветер синоптики прогнозируют слабый.

В пятницу, 15 октября, погода аналогичная: +12 - +14 градусов тепла и южный ветер 3-8 метров в секунду, без осадков.

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