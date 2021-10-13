Когда на Урале выпадет снег? Отвечают синоптики

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Наслаждаемся последними теплыми деньками золотой осени.

Синоптики Уралгидрометцентра рассказали, когда на Урале наконец-то выпадет снег. На прошлой неделе немного снега выпало в районе Серовского тракта, но он быстро растаял, поскольку температура воздуха сейчас на 2-3 градуса превышает климатическую норму.

В ближайшие дни обширный антициклон, занимающий Северный Казахстан, создаст на территории Урала преимущественно сухую теплую погоду. В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели 16-19 октября значительных осадков не ожидается, температура воздуха ночью -1,+3°, днем 6-11°. Погода заметно ухудшится во второй половине следующей недели, чаще станут перепадать осадки, в том числе в виде снега, температура понизится на 4-6°.

Рассказала НАШЕЙ главный синоптик Урала Галина Шепоренко.

Напоминаем, что в области до 17 октября продолжает действовать предупреждение о смоге, который появился из-за тлеющих торфяников. Академический, Солнечный и Сортировка задыхаются от запаха гари.


А теперь подробнее о прогнозе погоды. Сегодня, 13 октября, в Свердловской области и Екатеринбурге все еще продолжается золотая осень, температура воздуха прогреется до +14 градусов, будет пасмурно. Дождя не ждем! Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.


Послезавтра, 14 октября, все также тепло до +15 градусов, осадков не ожидается, ветер синоптики прогнозируют слабый.


В пятницу, 15 октября, погода аналогичная: +12 - +14 градусов тепла и южный ветер 3-8 метров в секунду, без осадков.

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