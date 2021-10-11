Едкий смог накрыл Екатеринбург

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По информации синоптиков он продлится не меньше трех дней.

Сегодня, 11 октября, Екатеринбург накрыло едким смогом. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, причина смога - тлеющие торфяники, находящиеся недалеко от микрорайона Солнечный. Жители ближайших районов, Академического и Сортировки, жалуются на то, что им нечем дышать, а едкий дым даже щиплет глаза.


Тем временем пожарные не выявили открытых очагов возгорания, тление происходит в толщине торфяника на большой глубине. Над торфяниками дежурят беспилотники, ситуацию мониторят каждые два часа.

Кроме того, по информации синоптиков Уралгидрометцентра смог будет держаться над городом не меньше трех дней из-за слабого ветра, а дожди на едкий дым сильно не повлияют.


Тем временем видимость на дорогах практически нулевая. Сильнее всего дымом затянуло ЕКАД. УГИБДД призывает екатеринбуржцев передвигаться с максимально низкой скоростью.

Спасатели рекомендуют:

  1. Утром и ночью держать окна в квартире и офисах закрытыми.
  2. Если вы открыли окно - завешайте его мокрой марлей или тонкой тканью.
  3. Пить больше жидкости, есть овощей и фруктов.
  4. Отказаться от длительных прогулок и физнагрузок.
  5. Чаще проводить влажную уборку и как можно чаще увлажнять воздух.
  6. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

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