Едкий смог накрыл Екатеринбург

Сегодня, 11 октября, Екатеринбург накрыло едким смогом. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, причина смога - тлеющие торфяники, находящиеся недалеко от микрорайона Солнечный. Жители ближайших районов, Академического и Сортировки, жалуются на то, что им нечем дышать, а едкий дым даже щиплет глаза.

Тем временем пожарные не выявили открытых очагов возгорания, тление происходит в толщине торфяника на большой глубине. Над торфяниками дежурят беспилотники, ситуацию мониторят каждые два часа.