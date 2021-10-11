Едкий смог накрыл Екатеринбург

Сегодня, 11 октября, Екатеринбург накрыло едким смогом. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, причина смога - тлеющие торфяники, находящиеся недалеко от микрорайона Солнечный. Жители ближайших районов, Академического и Сортировки, жалуются на то, что им нечем дышать, а едкий дым даже щиплет глаза.
Тем временем пожарные не выявили открытых очагов возгорания, тление происходит в толщине торфяника на большой глубине. Над торфяниками дежурят беспилотники, ситуацию мониторят каждые два часа.
Кроме того, по информации синоптиков Уралгидрометцентра смог будет держаться над городом не меньше трех дней из-за слабого ветра, а дожди на едкий дым сильно не повлияют.
Тем временем видимость на дорогах практически нулевая. Сильнее всего дымом затянуло ЕКАД. УГИБДД призывает екатеринбуржцев передвигаться с максимально низкой скоростью.
Спасатели рекомендуют:
- Утром и ночью держать окна в квартире и офисах закрытыми.
- Если вы открыли окно - завешайте его мокрой марлей или тонкой тканью.
- Пить больше жидкости, есть овощей и фруктов.
- Отказаться от длительных прогулок и физнагрузок.
- Чаще проводить влажную уборку и как можно чаще увлажнять воздух.
- При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.
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