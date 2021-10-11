Под Екатеринбургом тлеет 120 Га торфяников. Пожарные начали борьбу с возгоранием

Сегодня, 11 октября, пожарные начали борьбу с горящими под Екатеринбургом торфяниками, из-за которых город окутал едкий дым. К месту возгорания отправилась аэромобильная группа, 49 человек личного состава и 9 пожарных машин. Согласно данным аэроразведки, площадь пожара составляет 120 Га. С земли ситуацию контролируют спасатели на квадроциклах.
Для проливки очагов тления торфа от ближайшего водоема была проложена магистральная линия. Огнеборцы принимают меры по проливке территории для снижения интенсивности задымления.
Из-за едкого дыма, который по прогнозам синоптиков простоит в Екатеринбурге не меньше трех дней, на автотрассах практически нулевая видимость. Сильнее всего от гари страдают жители Солнечного и Академического. Роспотребнадзор оценит содержание в воздухе концентрации вредных примесей и взвешенных веществ, о результатах исследования станет известно позже.
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