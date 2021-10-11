Уральцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку сжечь тещу, жену и сына

Сегодня, 11 октября, Свердловская прокуратура направила в суд дело уральца, который пытался сжечь свою тещу, жену и сына. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы.

Трагедия произошла в Волчанске 23 ноября прошлого года, муж вместе с женой и 11-летним сыном был дома. В гости к ним пришла теща, тогда и возник конфликт. Жена вступилась за маму, из-за чего глава семейства пришел в ярость. Он взял в гараже 10-и литровую канистру со смесью бензина с моторным маслом, облил ею кухню и вход в дом. После чего поджег зажигалкой.