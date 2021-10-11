Уральцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку сжечь тещу, жену и сына

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Ребенок и теща выжили только благодаря матери, которая смогла выбраться из дома и позвать на помощь.

Сегодня, 11 октября, Свердловская прокуратура направила в суд дело уральца, который пытался сжечь свою тещу, жену и сына. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы.


Трагедия произошла в Волчанске 23 ноября прошлого года, муж вместе с женой и 11-летним сыном был дома. В гости к ним пришла теща, тогда и возник конфликт. Жена вступилась за маму, из-за чего глава семейства пришел в ярость. Он взял в гараже 10-и литровую канистру со смесью бензина с моторным маслом, облил ею кухню и вход в дом. После чего поджег зажигалкой.

Огонь распространился по кухне, а обильно угарный газ поступил в соседнюю комнату, в которой находился сын обвиняемого. В этот момент теща попыталась спастись, направляясь к выходу, но обвиняемый с силой толкнул ее. Она упала в открытое подполье, после чего обвиняемый вышел из горящего дома и закрыл за собой входную дверь, не принимая мер к спасению своих сына, жены и тещи.

Рассказали НАШЕЙ в свердловской прокуратуре.

От неминуемой гибели семью спасла супруга. Несмотря на ожоги 70-80% тела она смогла выбраться из дома через деревянное окно и позвала на помощь. Пожарные и спасатели вытащили из дома сына и тещу.


Через несколько дней жена пиромана погибла в больнице, теща получила ожоги 8% поверхности тела, у ребенка - комбинированная термоингаляционная травма в виде ожога дыхательных путей, отравления окисью углерода. Врачи оценили травмы как легкий вред здоровью.


Мужчину осудят по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом", "Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное путем поджога".

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