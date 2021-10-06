На участницу конкурса "Мисс Екатеринбург" напал маньяк, об этом Екатерина Тонконогова рассказала в своем Instagram. Неизвестный мужчина накинулся на модель 5 октября около 13 часов возле дома на Челюскинцев, 5. Он подбежал к девушке сзади, закрыл ей рукой глаза и крепко прижал к себе. Затем натянул на глаза шапку, закрыл рот рукой и потащил назад. Екатерине удалось вырваться из рук маньяка, девушка громко кричала и отбивалась, как могла. Мужчину это испугало и он сбежал.
В этот момент он резко меня отпустил, я упала на колени, он быстро отбежал и неспешным шагом пошел в сторону Макаровского моста и скрылся. Лица я его не видела. Вещи не были украдены. Что это было - до сих пор не понятно. Одно известно, что уже несколько таких случаев зафиксировано за месяц. Я была дико испугана, позвонила близким и побежала к подруге на работу, которая находилась рядом.
После случившегося девушка написала заявление в полицию. Будьте бдительны, по описанию Екатерины рост мужчины около 175 сантиметров, он крепкого телосложения, носит темно-синюю толстую куртку и штаны, черную шапку и маску.
- На Урале участкового подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.
- Некоторые считают, что нападения на девушек совершает один и тот же маньяк. Пострадали уже четыре жительницы Екатеринбурга. Одна из них подробно описала встречу с ним - "у него был взгляд душевнобольного".
- Ранее на Урале в изоляторе умер мужчина, который до этого откусил нос своей девушке.
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