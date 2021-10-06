В этот момент он резко меня отпустил, я упала на колени, он быстро отбежал и неспешным шагом пошел в сторону Макаровского моста и скрылся. Лица я его не видела. Вещи не были украдены. Что это было - до сих пор не понятно. Одно известно, что уже несколько таких случаев зафиксировано за месяц. Я была дико испугана, позвонила близким и побежала к подруге на работу, которая находилась рядом.