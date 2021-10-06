На участницу конкурса "Мисс Екатеринбург" напал серийный маньяк

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Причем произошло это днем на многолюдной улице.

На участницу конкурса "Мисс Екатеринбург" напал маньяк, об этом Екатерина Тонконогова рассказала в своем Instagram. Неизвестный мужчина накинулся на модель 5 октября около 13 часов возле дома на Челюскинцев, 5. Он подбежал к девушке сзади, закрыл ей рукой глаза и крепко прижал к себе. Затем натянул на глаза шапку, закрыл рот рукой и потащил назад. Екатерине удалось вырваться из рук маньяка, девушка громко кричала и отбивалась, как могла. Мужчину это испугало и он сбежал.

Место, где произошло нападение
Фото:  

В этот момент он резко меня отпустил, я упала на колени, он быстро отбежал и неспешным шагом пошел в сторону Макаровского моста и скрылся. Лица я его не видела. Вещи не были украдены. Что это было - до сих пор не понятно. Одно известно, что уже несколько таких случаев зафиксировано за месяц. Я была дико испугана, позвонила близким и побежала к подруге на работу, которая находилась рядом.

Рассказала Екатерина.

После случившегося девушка написала заявление в полицию. Будьте бдительны, по описанию Екатерины рост мужчины около 175 сантиметров, он крепкого телосложения, носит темно-синюю толстую куртку и штаны, черную шапку и маску.

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