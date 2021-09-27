На Урале полицейского подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Свердловская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки. Один из них - 33-летний участковый и младший лейтенант полиции, работающий на службе с мая 2020 года. Второй - 41-летний помощник машиниста, работающий в Первоуральске на одном из коммерческих предприятий, за плечами которого судимости за угрозу убийством, убийство, кражу и разбой.