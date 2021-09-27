На Урале полицейского подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Свердловская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки. Один из них - 33-летний участковый и младший лейтенант полиции, работающий на службе с мая 2020 года. Второй - 41-летний помощник машиниста, работающий в Первоуральске на одном из коммерческих предприятий, за плечами которого судимости за угрозу убийством, убийство, кражу и разбой.
25 сентября в 19.35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска, подведомственную территорию, обратилась за помощью местная жительница. Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке.
Расследование продолжается, дело передали в Свердловский Следственный комитет.
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