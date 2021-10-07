Пропавшего на BMW екатеринбуржца нашли с простреленной головой

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Убийца напоследок решил проткнуть его вилами. Он уже задержан.

В ночь на 7 октября пропавшего 30-летнего екатеринбуржца нашли у одного из домов на улице Мира в Сысерти с простреленной головой. В последний раз Дмитрия Маврыкина видели 4 октября, после обеда он перестал выходить на связь. Вместе с мужчиной пропала и его машина - черная BMW 2012 года.


В Следственном комитете уже поймали убийцу - 36-летнего и ранее судимого жителя Сысерти, который является давним другом Дмитрия. По версии следствия, мужчины встретились, чтобы обсудить бизнес-план будущего совместного предприятия. Они общались в гараже, принадлежащем убийце, но в какой-то момент начали спорить друг с другом. Тогда партнер Дмитрия несколько раз выстрелил ему в голову из мелкокалиберной винтовки. А после - добил вилами.

В рамках расследования будут проведены судебно-медицинская, баллистическая, биологическая, молекулярно-генетическая и другие экспертизы. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Рассказали НАШЕЙ в следственном комитете.

Полиция уже пробила предполагаемого убийцу: он был судим за грабеж, хулиганство, кражи и разбойные нападения. Официально не трудоустроен. Мужчина прошел исследование на полиграфе, которое подтвердило его причастность к инциденту.

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