Пропавшего на BMW екатеринбуржца нашли с простреленной головой

В ночь на 7 октября пропавшего 30-летнего екатеринбуржца нашли у одного из домов на улице Мира в Сысерти с простреленной головой. В последний раз Дмитрия Маврыкина видели 4 октября, после обеда он перестал выходить на связь. Вместе с мужчиной пропала и его машина - черная BMW 2012 года.

В Следственном комитете уже поймали убийцу - 36-летнего и ранее судимого жителя Сысерти, который является давним другом Дмитрия. По версии следствия, мужчины встретились, чтобы обсудить бизнес-план будущего совместного предприятия. Они общались в гараже, принадлежащем убийце, но в какой-то момент начали спорить друг с другом. Тогда партнер Дмитрия несколько раз выстрелил ему в голову из мелкокалиберной винтовки. А после - добил вилами.