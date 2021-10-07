Дым видно из центра: в Екатеринбурге на площади 130 кв. метров горят гаражи

В Екатеринбурге сегодня, 7 октября, произошел крупный пожар, дым от него видно даже в центре города. В Свердловском МЧС НАШЕЙ сообщили, что на Уралмаше возле дома на Коммунистической, 141/1 загорелись гаражи. Сейчас пожарные работают на месте происшествия. Площадь возгорания составила 130 кв. метров.
Сообщение о пожаре поступило в 12.09. На площади 130 квадратных метров горит гаражный бокс. На месте работают 17 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет.
UPD: В 12.36 пожар был локализован. Позже стало известно, что в здании автосервиса кроме гаражей сгорели три легковых автомобиля, еще три повреждены. В автосервисе находились газовые и кислородные баллоны, которые могли взорваться в любой момент. Количество пожарных увеличили до 22 человек.
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