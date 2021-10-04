Под Екатеринбургом трехлетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле

На 11-ом километре трассы "Екатеринбург - Серов" произошло ДТП, в результате которого погиб трехлетний мальчик. Автомобиль Renault Logan, где находился ребенок с его родителями, 39-летним папой и 40-летней мамой, двигаясь в направлении столицы Урала из Верхней Пышмы, допустил заднее столкновение с "Камазом", который ехал в попутном направлении. После этого иномарка загорелась. Ребенка спасти не удалось, отца с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной руки, а маму - с открытым переломом ноги госпитализировали в больницу №23.
Ребенок находился сзади и был зафиксирован в автокресле пятиточечным ремнем безопасности, само кресло закреплено в автомобиле в соответствии с требованиями, взрослые также были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель иномарки, житель Екатеринбурга, имеет стаж вождения 14 лет.
Водитель грузовика в ДТП не пострадал. Загоревшийся автомобиль потушили оцевидцы аварии.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии, на данный момент сказать о том, кто спровоцировал ДТП - сложно, расследование продолжается.
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