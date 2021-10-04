Под Екатеринбургом трехлетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49314

В Госавтоинспекции еще не нашли виноватых в смертельной аварии.

На 11-ом километре трассы "Екатеринбург - Серов" произошло ДТП, в результате которого погиб трехлетний мальчик. Автомобиль Renault Logan, где находился ребенок с его родителями, 39-летним папой и 40-летней мамой, двигаясь в направлении столицы Урала из Верхней Пышмы, допустил заднее столкновение с "Камазом", который ехал в попутном направлении. После этого иномарка загорелась. Ребенка спасти не удалось, отца с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной руки, а маму - с открытым переломом ноги госпитализировали в больницу №23.

Фото:  

Ребенок находился сзади и был зафиксирован в автокресле пятиточечным ремнем безопасности, само кресло закреплено в автомобиле в соответствии с требованиями, взрослые также были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель иномарки, житель Екатеринбурга, имеет стаж вождения 14 лет.

Рассказали НАШЕЙ в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал. Загоревшийся автомобиль потушили оцевидцы аварии.


Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии, на данный момент сказать о том, кто спровоцировал ДТП - сложно, расследование продолжается.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49314

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined