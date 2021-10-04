Под Екатеринбургом трехлетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле

На 11-ом километре трассы "Екатеринбург - Серов" произошло ДТП, в результате которого погиб трехлетний мальчик. Автомобиль Renault Logan, где находился ребенок с его родителями, 39-летним папой и 40-летней мамой, двигаясь в направлении столицы Урала из Верхней Пышмы, допустил заднее столкновение с "Камазом", который ехал в попутном направлении. После этого иномарка загорелась. Ребенка спасти не удалось, отца с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной руки, а маму - с открытым переломом ноги госпитализировали в больницу №23.