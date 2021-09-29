В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку

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Как отметили в Госавтоинспекции, в это время ее мама стояла рядом, но за малышкой не следила.

В Свердловской области полуторагодовалая девочка погибла под колесами грузовика. Это произошло в поселке Кедровка на улице Трудовая, 4. Пока мама и ее сожитель общались с водителем фуры, ребенок залез под правое колесо, чуть позже грузовик начал движение от обочины и переехал девочку.


За его рулем находился 58-летний мужчина с водительским стажем 22 года, он не был пьян, всего за нарушение ПДД его штрафовали четыре раза. Ребенка он не заметил. В УГИБДД отметили, что в момент происшествия мама не следила за ребенком.

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Скорая помощь, которую вызвала мама, уже ничем не могла помочь ребенку. Позже полиция выяснила, что 23-летняя мама состоит на учете в ПДН ОМВД России по Туринскому району как родитель, употребляющий спиртные напитки, не создающий условия для благоприятного проживания дочери. Женщину неоднократно штрафовали за неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Теперь ей грозит уголовное дело и судимость.

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Мать погибшей девочки пояснила, что она с дочерью приехала из Туринска к сожителю, затем они вместе поехали в частный дом к бабушке мужчины, чтобы помочь наколоть дрова. В момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находились на улице возле дома, за ребенком мать не следила. Сожитель матери остановил проезжающую мимо машину "Зил", чтобы занять денег, в этот момент ребенок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под заднее правое колесо автомашины. В отношении матери назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Пояснили НАШЕЙ в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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