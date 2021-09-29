В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку

В Свердловской области полуторагодовалая девочка погибла под колесами грузовика. Это произошло в поселке Кедровка на улице Трудовая, 4. Пока мама и ее сожитель общались с водителем фуры, ребенок залез под правое колесо, чуть позже грузовик начал движение от обочины и переехал девочку.

За его рулем находился 58-летний мужчина с водительским стажем 22 года, он не был пьян, всего за нарушение ПДД его штрафовали четыре раза. Ребенка он не заметил. В УГИБДД отметили, что в момент происшествия мама не следила за ребенком.