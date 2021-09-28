Утром 28 сентября, около 4.14 утра на 50-ом километре трассы "Пермь-Екатеринбург" (недалеко от поселка Кукуштан) грузовик "МАН" кузовом задел надземный пешеходный переход, из-за чего тот обрушился на автодорогу. В результате происшествия погибли два человека, водитель "МАН" и "Газели", ехавшей по встречной полосе. Сейчас автодорога Р-242 перекрыта полностью.
В настоящее время участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях. Организован объезд аварийного участки через Платошино и Кукуштан. Кроме того, рекомендуется осуществлять объезд через Осу в направлении Чернушки−Уинского. По возможности стоит воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.
Кроме Госавтоинспекции на место аварии выехали спасатели ГУ МЧС Пермского края. Сейчас там работают 26 человек и 9 единиц спецтехники. Пожарные подразделения привлечены для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.
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