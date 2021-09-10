В центре Екатеринбурга трамвай сошёл с рельсов

Сегодня утром, 10 сентября, на проспекте Ленина напротив штаба ЦВО сошёл с рельсов трамвай. Очевидцы сообщают, что это произошло на остановке «Бажова». Вагон задел и частично повредил ограждение.

В диспетчерской службе Гортранса подтвердили факт происшествия. Причина инцидента пока не установлена. Движение трамваев на участке временно приостановлено.

— Движение трамвае от УПИ в сторону кольца гостиницы Исеть остановлено. Причиной стало то, что у трамвая отвалилось колесо. В результате инцидента никто не пострадал, — сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».