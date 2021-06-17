В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

Сегодня, 17 июня, в Екатеринбурге у остановки "Волгоградская" (улица Амундсена) столкнулись 047 и 054 автобусы. Они ехали в одном направлении, автобус 047 протаранил 054 маршрутку сзади.
Произошло заднее столкновение двух автобусов. Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют обстоятельства происшествия.
Все пассажиры покинули салоны автобусов. Трем уральцам понадобилась помощь врачей, у мужчины, женщины и 7-летнего малыша черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.
UPD: В Госавтоинспекции добавили, что именно водитель 047 маршрута потерял контроль над движением, когда подъезжал к остановке. И врезался в "Богдан" 054 маршрута. За рулем первого сидел 35-летний водитель, с трехлетним опытом вождения автобусом. Он пояснил, что видимость ему закрыл 014 автобус. В числе раненных 36-летний мужчина, 22-летняя женщина и 6-летний мальчик. Решается вопрос о проведении внеплановой выездной проверки автопредприятия, водитель которого допустил столкновение.
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