В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

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Три человека, в том числе семилетний ребенок, в больнице.

Сегодня, 17 июня, в Екатеринбурге у остановки "Волгоградская" (улица Амундсена) столкнулись 047 и 054 автобусы. Они ехали в одном направлении, автобус 047 протаранил 054 маршрутку сзади.

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Произошло заднее столкновение двух автобусов. Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют обстоятельства происшествия.

Уточнили НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга.

Все пассажиры покинули салоны автобусов. Трем уральцам понадобилась помощь врачей, у мужчины, женщины и 7-летнего малыша черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.


UPD: В Госавтоинспекции добавили, что именно водитель 047 маршрута потерял контроль над движением, когда подъезжал к остановке. И врезался в "Богдан" 054 маршрута. За рулем первого сидел 35-летний водитель, с трехлетним опытом вождения автобусом. Он пояснил, что видимость ему закрыл 014 автобус. В числе раненных 36-летний мужчина, 22-летняя женщина и 6-летний мальчик. Решается вопрос о проведении внеплановой выездной проверки автопредприятия, водитель которого допустил столкновение.

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