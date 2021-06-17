В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

Все пассажиры покинули салоны автобусов. Трем уральцам понадобилась помощь врачей, у мужчины, женщины и 7-летнего малыша черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

UPD: В Госавтоинспекции добавили, что именно водитель 047 маршрута потерял контроль над движением, когда подъезжал к остановке. И врезался в "Богдан" 054 маршрута. За рулем первого сидел 35-летний водитель, с трехлетним опытом вождения автобусом. Он пояснил, что видимость ему закрыл 014 автобус. В числе раненных 36-летний мужчина, 22-летняя женщина и 6-летний мальчик. Решается вопрос о проведении внеплановой выездной проверки автопредприятия, водитель которого допустил столкновение.

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