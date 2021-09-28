Свердловчанин вытащил из горящего дома маму с двумя детьми

Внутри уже было сильное задымление, огонь перекинулся на жилые комнаты. Зайти в дом через входную дверь не получилось - все было объято пламенем. В то же время из окна дома доносился детский плач...Андрей смог залезть в комнату через окно, где увидел сидящую на полу женщину с двумя детьми. Мужчина помог погорельцам выбраться из дома, а позже передал медикам и вызвал коллег.