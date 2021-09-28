Свердловчанин вытащил из горящего дома маму с двумя детьми

В городе Михайловское свердловчанин Андрей Сутугин вытащил из горящего дома на улице Советской мать с двумя детьми. Андрей работает водителем пожарной машины, но в тот день мужчина не был на службе. Он выходил из магазина и заметил дым. Тогда он поехал в его сторону на своем автомобиле. Оказалось, что горит частный дом.
Внутри уже было сильное задымление, огонь перекинулся на жилые комнаты. Зайти в дом через входную дверь не получилось - все было объято пламенем. В то же время из окна дома доносился детский плач...Андрей смог залезть в комнату через окно, где увидел сидящую на полу женщину с двумя детьми. Мужчина помог погорельцам выбраться из дома, а позже передал медикам и вызвал коллег.
В доме также находились газовые баллоны. Спустя некоторое время, произошел взрыв одного из них. С огнем четыре единицы техники и девять человек личного состава справились за 25 минут. Общая площадь пожара составила 216 кв. метров. Руководством главка рассматривается вопрос о представлении героя к награде МЧС России.
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