Экоактивисты высадили 5 гектаров леса в Свердловской области

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Чтобы компенсировать сгоревшие участки леса во время природных пожаров.

Активисты Свердловского отделения РЭО высадили в лесах больше 5 гектаров деревьев. В основном саженцы, предоставленные "Уральской базой авиационной охраны лесов, высадили в Белоярском городском округе. Трактор размягчил землю, а в получившиеся бороды волонтеры с помощью сажальных мечей помещали растения.

Леса – легкие нашей планеты, которые в этом году сильно пострадали от засухи и пожаров. Их восстановление жизненно необходимо для каждого жителя. Наше отделение внесло в свой вклад в важное дело.

пояснил председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

В акции приняли участие студенты Екатеринбургского энергетического техникума во главе с участником реготделения Оксаной Богатых. Они вместе со Свердловским РЭО будут наблюдать за тем, прижились ли саженцы, и дальше сотрудничать с лесничеством и "Уральской базой авиационной охраны лесов".

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