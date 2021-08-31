В Екатеринбурге появился арт-объект из 7000 алюминиевых банок

Собирать немаленький арт-объект начали на Уктусе, именно в этом районе в 1702 году была возведена плотина - первый знаковый объект промышленности в Екатеринбурге. Инсталляцию так и назвали - "1702". Тема фестиваля "ЧО" в этом году - "Город в лесах", он проходит при поддержке "Атомстройкомплекса" и Уральского Филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина.

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