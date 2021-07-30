Финская художница поделилась своими впечатлениями о Екатеринбурге

Художница Анетта Лукьянова из Хельсинки в рамках фестиваля "Стенограффия" разрисовывала стену четырехэтажного офисного здания на Шейнкмана, 57. Теперь здесь изображен огромный портрет девушки, фотографирующей себя на телефон. НАШЕЙ удалось пообщаться с художницей и узнать кое-что интересное о новом арт-объекте.
Русские корни
«Смысл в том, что много смысла в этом нет»
Анетта впервые участвует в фестивале STENOGRAFFIA и это ее первая работа в России. Иностранка отлично говорит по-русски, ведь ее мама – финка, а отец родом из России. Но художница призналась, что учить язык было тяжело, так как в Финляндии не с кем практиковать язык, кроме папы.
Сначала я хотела сделать что-то в русском стиле, но подумала, что это будет слишком стереотипно. Поэтому мы сделали работу, которую легко поймет каждый.
Изначально Анетта с командой делала различные зарисовки, которые олицетворяли «русские» идеи. Но художница призналась, что это очень трудно, потому что они не понимают всех тонкостей взглядов русского человека на мир и на искусство.
Работа на высоте
Художница поделилась, что когда она начинала работать пять лет назад, ей было очень трудно рисовать на высоких стенах. Сейчас она привыкла к высоте и ей не страшно. Перед работой Анетта старается долго не обдумывать идею изображения. Лучше всего - творить уже в процессе!
Когда у меня мало времени для работы, я делаю иероглифы снизу рисунка, чтобы было ясно, где и какие линии у меня должны быть.
По ним художница ориентируется на большой стене, где, что и как ей нужно продолжить рисовать.
Любимые работы "Стенограффии"
Мы часто общаемся с художниками из Италии и Финляндии, я вижу их работы и они мне нравятся.
Кроме них, Анетте приглянулся московский художник Андрей Beat.c, который создает в НАШЕМ городе арт-объект с лягушками.
Мнение о Екатеринбурге
Мне сказали, что русские боятся, что здесь все серое, но это не так. Мне кажется, что каждый дом отличается друг от друга. Даже если цвета похожи, то сами здания разные. За этим интересно наблюдать.
Для финки необычно видеть в НАШЕМ городе и старые, и новые дома, которые стоят рядом друг с другом. Особенно ее удивила усадьба Харитоновых-Расторгуевых. Такое яркое здание пришлось бы по душе немногом финнам.
Взгляд со стороны
Заметила девушка и некоторые недостатки города.
Здесь много строят, а техобслуживания зданий нет. Все очень быстро увядает. Не следят за домами и дорогами.
Зато ей понравилось, что в Екатеринбурге очень чисто, в отличие от других городов России, где она была. Еще ей приглянулись сами люди. Как говорит Анетта, они теплые: всегда помогут и с ними очень интересно и легко общаться.
Автор: Александра Ларионова.
- Продолжаем рассказывать о новых граффити в Екатеринбурге. В прошлый раз художник из Краснодара порадовал горожан огромной огненной лошадью.
- В рамках фестиваля художники разукрасили троллейбус. Он уже ездит по городу!
- Уральский художник украсил Екатеринбург огромными наклейками из 90-ых: фото.
- В Екатеринбурге началась глобальная чистка улиц от граффити. Рассказываем какие работы, к сожалению, уничтожат.
- Впервые Уральская биеннале пройдет не на одной, а сразу на шести площадках Екатеринбурга. Рассказываем, чему посвятили выставку. Открытие биеннале перенесли на несколько недель - боятся коронавируса.
- Также вы можете посмотреть НАШ фоторепортаж с самой звонкой колокольни в Екатеринбурге.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев