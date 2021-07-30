Финская художница поделилась своими впечатлениями о Екатеринбурге

Художница поделилась, что когда она начинала работать пять лет назад, ей было очень трудно рисовать на высоких стенах. Сейчас она привыкла к высоте и ей не страшно. Перед работой Анетта старается долго не обдумывать идею изображения. Лучше всего - творить уже в процессе!