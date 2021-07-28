По всему Екатеринбургу в честь Дня Крещения Руси звенят колокола

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Сегодня звучал и самый большой и громкий колокол в столице Урала.

Сегодня, 28 июля, НАША забралась на колокольню храма "Большой Златоуст", чтобы встретить святой праздник Крещения Руси. По всему городу и всей стране сегодня звучал колокольный звон. А в "Большом Златоусте" мы посмотрели на самый большой колокол-благовест в городе, он весит 16, 4 тонн. Звонят в него только по особым праздникам.

Вверх по лестнице

Путь на колокольню не простой - нужно пройти множество лестничных пролетов, чтобы оказаться на верхушке храма. Не оглохнуть от мощного звона помогают специальные наушники, только так у самого колокола можно насладиться ритмичной музыкой. На протяжении получаса звонари сменяли друг друга, отметим, что сами мужчины работают без защиты для ушей.

Истоки уходят далеко в древность. Хотя казалось, «Повесть временных лет» нам об этом говорит. Это был 988 год, когда произошло крещение Руси. Сегодня мы отмечаем 1033-летие с этого момента, когда равноапостольный Князь Владимир окрестил Русь.

Рассказал НАШЕЙ Владимир Мышенко, старший звонарь Храма "Большой Златоуст".

Любой праздник для верующих – это, в первую очередь, посещение храма и божественная литургия, которые проводили и сегодня. В этот день нужно не забыть поздравить с днем Ангела тех, кто носит имя Владимир.

Звонарей все больше

Профессия становится все популярнее среди людей. Этому искусству можно научиться всего за четыре месяца, обучают этому в Уральском Колокольном центре.

В этом году был самый большой выпуск звонарей, 20 человек. То есть екатеринбургская епархия пополнилась 20 новыми звонарями, которые разъехались по всем храмам города и области. Познаются азы колокольного звона, основы богослужения, служб, расписания, уставы колокольного звона. А дальше звонарь учится всю жизнь, участвуя в том числе в фестивалях, которые происходят у нас в Каменск-Уральском и в Екатеринбурге.

Пояснил Владимир Мышенко.

По ком звонит колокол

На самом деле, все колокола звонят по-разному. Их истинное предназначение в том, чтобы извещать людей о событиях, которые происходят вокруг нас. Звук напрямую зависит от размера колокола. На самом колоколе изображены лики святых.

Мы звоним и на начало богослужения, и на конец службы. Мы звоним и на венчание, когда люди радуются, и когда кто-то покидает эту землю. В том числе и сегодня звучит "благовест". Особый звон совершается именно в него, потому что у него большая площадь покрытия, соответственно, звон разносится максимально далеко. И все люди могут сегодня узнать об празднике и радоваться вместе с нами. В царские времена звон разносился на весь город. Сегодня из-за современной городской застройки звон слышно в радиусе примерно двух-трех километров в зависимости от силы ветра и направления.

Пояснил звонарь.

Далее по величине колоколов следует колокол Александро-Невского собора и Храма на Крови, их вес по 9 тонн. Чуть меньше колокола в Успенском соборе на ВИЗе (6 тонн) и в Свято-Троицком кафедральном соборе (3 тонны).


Автор: Александра Ларионова.

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