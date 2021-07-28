По всему Екатеринбургу в честь Дня Крещения Руси звенят колокола

Мы звоним и на начало богослужения, и на конец службы. Мы звоним и на венчание, когда люди радуются, и когда кто-то покидает эту землю. В том числе и сегодня звучит "благовест". Особый звон совершается именно в него, потому что у него большая площадь покрытия, соответственно, звон разносится максимально далеко. И все люди могут сегодня узнать об празднике и радоваться вместе с нами. В царские времена звон разносился на весь город. Сегодня из-за современной городской застройки звон слышно в радиусе примерно двух-трех километров в зависимости от силы ветра и направления.