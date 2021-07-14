Екатеринбургская епархия выпустила приложение с маршрутом Крестного хода

Епархия Екатеринбурга выпустила мобильное приложение с программой Царских дней и маршрутом Крестного хода. В то же время Роспотребнадзор и Свердловские власти не согласовали ни одно из предстоящих мероприятий. Но Митрополит Евгений Кульберг не просто собирается прийти на шествие, но и возглавить его, несмотря ни на что.

Уже сейчас у Храма на Крови разворачивают палаточные лагеря для прибывающих со всех уголков Урала и России паломников. Здесь паломники могут получить медицинскую помощь, поесть на полевой кухне. И все это - бесплатно. Есть даже комнаты для матери и ребенка, а также камеры хранения.