Екатеринбургская епархия выпустила приложение с маршрутом Крестного хода

Епархия Екатеринбурга выпустила мобильное приложение с программой Царских дней и маршрутом Крестного хода. В то же время Роспотребнадзор и Свердловские власти не согласовали ни одно из предстоящих мероприятий. Но Митрополит Евгений Кульберг не просто собирается прийти на шествие, но и возглавить его, несмотря ни на что.
Уже сейчас у Храма на Крови разворачивают палаточные лагеря для прибывающих со всех уголков Урала и России паломников. Здесь паломники могут получить медицинскую помощь, поесть на полевой кухне. И все это - бесплатно. Есть даже комнаты для матери и ребенка, а также камеры хранения.
Организаторы Царских дней очень стараются, чтобы гости, особенно прибывшие из других городов, чувствовали себя как дома. Для удобства паломников создано мобильное приложение для iOS и Android. Подробное расписание всех событий, маршруты и карты, номера горячей линии — теперь всё в вашем смартфоне. Важная опция для нашего времени — прямые трансляции, которые позволяют участвовать в Царских днях из любой точки мира.
Приложение работает абсолютно бесплатно. В нем есть даже путеводитель по Храму на Крови, построенном на месте гибели Царской семьи. Скачать можно по этим ссылкам: для iOS и для Android.
Царские дни стартовали сегодня, 14 июля. Началось мероприятие с открытия православной выставки-форума (о которой мы писали ранее). После чего прошла конференция "Современная Россия - наследница подвигов святого князя Александра Невского" и открытие выставки "Эскадра уходит в вечность... К 100-летнию Великого Русского Исхода". Также сегодня в конференц-зале на ул. Царская, 8 покажут театральную постановку "Романовы и великая русская культура".
Главные события дней будут в пятницу, 16 июля. В 16.30 начнется Всенощное бдение, а в 23.30 Божественная литургия, после которой по традиции и начинался Крестный ход. Об остальных мероприятиях можете узнать в приложении.
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