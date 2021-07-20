Уральскую индустриальную биеннале перенесли из-за коронавируса

Мы проработали планы А, В и С, прогнозируя различные варианты развития событий. И надеемся, что совместными усилиями мы справимся с этой волной коронавируса, все будет хорошо и биеннале состоится. Мы даже перенесли специально старт выставки с 16 сентября на 30, чтобы быть еще более уверенными.