Уральскую индустриальную биеннале перенесли из-за коронавируса

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Кроме того, выставка ищет постоянный "дом".

В Екатеринбурге перенесли шестую Уральскую индустриальную биеннале перенесли с 16 на 30 сентября из-за коронавируса. Как сегодня, 20 июля, сообщили в Департаменте информационной политики, организаторы выставки боятся распространения инфекции. Сейчас главная задача властей и организаторов обеспечить максимально безопасные условия для посетителей

Мы проработали планы А, В и С, прогнозируя различные варианты развития событий. И надеемся, что совместными усилиями мы справимся с этой волной коронавируса, все будет хорошо и биеннале состоится. Мы даже перенесли специально старт выставки с 16 сентября на 30, чтобы быть еще более уверенными.

Рассказала комиссар биеннале Алиса Прудникова.

Алиса Прудникова рассказала Евгению Куйвашеву, что мечтает о постоянной площадке для проведения выставки. Он поддержал ее задумку, теперь организаторы будут искать новый дом для биеннале. Уже есть первый вариант - комплекс медгородка, площадью 10 тысяч квадратных метров. Сейчас там располагается несколько медицинских центров, которые должны будут переехать в медицинский кластер в Академическом микрорайоне.

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