Из врача - в пациентку и художницу. Как картины уралочки помогают больным раком

Данные заболевания наиболее опасные с точки зрения психологического здоровья. У нас в штате работают психологи. Их основная задача –чтобы человек не уходил в болезнь, в негатив, потому что у человека не должно быть деструктивной реакции. Помогают любые вещи, которые хоть как-то отвлекают от болезни и показывают пример, что да, это случилось, но ты не один. Человек стал создавать такие прекрасные картины, больше уделять времени своим увлечениям, и это очень дорогого стоит.