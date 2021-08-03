Из врача - в пациентку и художницу. Как картины уралочки помогают больным раком

Ирина Владимировна 35 лет работала в больнице Невьянска и вовсе не собиралась уходить из медицины до того, как сама не стала пациенткой. Накануне своего юбилея она прошла обследование ФГС и КТ после чего ей сообщили о четвертой стадии рака.
Когда такой диагноз земля уходит из-под ног, это никто не придумал, это действительно так. Вопроса два всегда: «Почему я» и «За что». По прошествии времени я поняла, что надо их формулировать так: «Для чего?». Для того, чтобы я прожила еще одну жизнь, но уже в другом русле.
Накануне операции в Екатеринбурге Ирина Поша написала завещание. После чего полгода ездила на терапию, это время она полностью посвятила себе и смогла найти силы жить дальше только с позитивом.
Жизнь заиграла другими красками
Уже после лечения в родном городе Ирина Поша случайно увидела объявление о наборе в художественную школу. Принимали на занятия всех с 12 до 70 лет. И вот уже как два года она рисует картины практически на профессиональном уровне.
Когда ты остаешься один на один с этой болезнью, время, которое ты проводишь на работе: телефоны, больные, дежурства… это время уже все твое. Можно вышивать, рисовать, столько книг было непрочитанных. Я впервые увидела, что небо бывает голубое, какие там красивые облака. Никогда не знала, что шишки на лиственнице растут вверх, а не вниз. Такой темп жизни у нас всех, некогда даже остановиться, посмотреть на что-то, порадоваться.
Взгляд в будущее
Сейчас в коллекции у Ирины Владимировны больше 50 работ, а медицинское образование только помогло ей, ведь врач понимает, как устроено человеческое тело. Моделями и музами художницы являются ее внучки.
Почему люди на моих картинах не смотрят в лицо? Они смотрят в свое будущее, потому что лучшее все еще впереди. На картинах я рисую только позитив, это новая жизнь уже после болезни.
Как пояснил НАШЕЙ куратор выставки-сотрудник Екатеринбургской академии современного искусства Сергей Одоевский, если картины вызывают сильные эмоции, то неважно, есть ли у автора профессиональное образование. Главное - это внутренний отклик.
С этим автором мы работаем уже некоторое время. В ней был заложен дар и потребность реализовать себя не только в своем труде. Она не претендует на роль профессионального автора, она не считает себя метром. Для людей, которые находятся долгое время в замкнутом пространстве, подобная выставка – это подарок.
Важность психологического настроя
Главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев отметил, что настроение пациента порой играет решающую роль в истории болезни борьбы с раком.
Данные заболевания наиболее опасные с точки зрения психологического здоровья. У нас в штате работают психологи. Их основная задача –чтобы человек не уходил в болезнь, в негатив, потому что у человека не должно быть деструктивной реакции. Помогают любые вещи, которые хоть как-то отвлекают от болезни и показывают пример, что да, это случилось, но ты не один. Человек стал создавать такие прекрасные картины, больше уделять времени своим увлечениям, и это очень дорогого стоит.
Выставка Ирины Поша уже побывала в Невьянске, в Библиотечном центре Екатеринбурга и библиотеке имени Герцена.
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