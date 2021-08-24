В Екатеринбурге во время реконструкции сквера на Опалихинской подрядчик повредил 10 деревьев, рассказали НАШЕЙ жители Заречного. Конфликт за благоустройство парка начался давно, горожане активно продолжают следить за ходом работ и уже не раз замечают нарушения. В адрес мэрии снова отправили обращение с требованиями соблюдать договоренности о сохранности деревьев.

Все деревья и кустарники подрядчик не оградил, не смотря на "Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ", а это могло бы спасти растения. Кроме того, строители копают траншеи слишком близко к корневой системе деревьев. А 21 августа в сквере и вовсе вырубили целую аллею кустов сирени.