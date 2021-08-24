В Екатеринбурге подрядчик повредил 10 деревьев в сквере на Опалихинской

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Жители Заречного снова требуют от мэрии ответа за испорченные растения.

В Екатеринбурге во время реконструкции сквера на Опалихинской подрядчик повредил 10 деревьев, рассказали НАШЕЙ жители Заречного. Конфликт за благоустройство парка начался давно, горожане активно продолжают следить за ходом работ и уже не раз замечают нарушения. В адрес мэрии снова отправили обращение с требованиями соблюдать договоренности о сохранности деревьев.


Все деревья и кустарники подрядчик не оградил, не смотря на "Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ", а это могло бы спасти растения. Кроме того, строители копают траншеи слишком близко к корневой системе деревьев. А 21 августа в сквере и вовсе вырубили целую аллею кустов сирени.

Фото:  

Во избежание выхода жителей Заречного микрорайона на протесты просим принять меры и обязать подрядчика соблюдать древозащитные мероприятия, а также оценить величину нанесенного подрядчиком ущерба зеленым насаждениям для последующих восстановительных работ.

Указано в обращении местных жителей, имеющимся в распоряжении НАШЕЙ

Жители Заречного требуют от мэрии сообщить им, по какому праву подрядчику разрешили вырубить 10 деревьев и обязать строителей вылечить растения, а также обозначить те, что все-таки мэрия планирует вырубить (их вид и месторасположение в парке).

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