Зеленые войны: парки Екатеринбурга, вокруг которых разгораются новые конфликты

Сквер на Опалихинской
Уральцы взбунтовались против 80-миллионной реконструкции единственного в Заречном парка на Опалихинской: потребовали, чтобы там проложили асфальт (а не бехатоновую плитку), перенесли детские площадки и изменили маршрут велодорожек. После сообщений в СМИ мэрия решила согласовать проект с горожанами, которых в итоге включат в рабочую группу для контроля над ремонтом.
– По итогам заседания был составлен протокол, где отражены договоренности заказчика, подрядчика и жителей района. Это еще только намерения, нам необходимо добиваться внесения изменений в проектно-сметную документацию, – рассказал НАШЕЙ Владислав Постников, один из жителей Заречного.
В парке уберут 10 старых деревьев, а высадят 146 и еще 707 кустарников. Установят три детские площадки, зону воркаута и скейтпарк, 67 скамеек, фонари.
Глэмпинг в Мичуринском
Бизнесмен Роман Сурин хотел построить в парке «гостиницы под открытым небом» с 10 банями и отапливаемыми беседками. Это местным не понравилось: ведь это шум, пьяные компании и лишняя угроза пожара… Когда работы начались, тракторы повредили несколько деревьев и газон. Сотни людей встали перед стройтехникой. Позже открыли сбор подписей, петицию передадут Алексею Орлову.
– ООО «ЛСР» рекламой сформировали идеальную картинку о тихой жизни с чистым воздухом и шаговой доступностью лесного массива на окраине города. Никто не предупреждал, что участок леса находится в частной собственности. Почему выясняется, что благоприятная окружающая среда для тысяч собственников… может быть нарушена в угоду интересам двух коммерсантов? – говорится в обращении.
С местными жителями общались и депутат Госдумы, и глава Верх-Исетского района. Наконец, пришел ответ и из мэрии: глава города Алексей Орлов вступился за местных жителей, запретив вырубку парка.
А что думают застройщики?
Минстрой выпустил для девелоперов руководство по работе с местными жителями и властями. Теперь это обязательный пункт.
– В целом, в Екатеринбурге все больше застройщиков взаимодействуют с жителями, мы поддерживаем такую тенденцию: ведь выигрывают все – население, власть и бизнес. Основой проектирования благоустройства Юго-Западного лесопарка, к примеру, стали реальные запросы жителей микрорайона, – ответили НАШЕЙ в «Атомстройкомплексе».
«Екатеринбург – город граблей»
НАША пообщалась с главой организации «Парки и скверы» о том, какие шансы есть у жителей Екатеринбурга отстоять свою территорию.
– Мы помогаем только консультативно и информационно. Мичуринцы вовремя отследили изменения в Правилах землепользования и застройки, мобилизовались и дали отпор. Из положительных тенденций это парк возле УрГУПСа, там за ситуацией следят очень активные люди. Из негативного опыта, наверное, это снос башни и строительство Ледовой арены, но и здесь есть свои плюсы, пожалуй. Посмотрим, как они будут обращаться с берегом Исети. В Екатеринбурге – агрессивная среда, и это хорошо. Но я называю наш город «городом граблей» - все те же ситуации повторяются, а выводы никто не делает, – рассказала Анна Балтина.
Успешный опыт: Березовая роща в Академическом
Для защиты парка Денис Каракоз создал ТОС «Академический». За несколько лет борьбы результат появился после того, как о проблеме услышал губернатор. После работа шла с Минприроды области, а вот депутаты, наоборот, даже судились с общественником.
– У нас парализована представительная власть. Людей буквально заставляют выходить на улицу или привлекать СМИ, чтобы обратить внимание на свои проблемы. Единственный способ остановить вырубку – самоорганизация граждан, сбор подписей, пикеты, митинги. Сегодня мы победили, застройщик отозвал иск против мэрии, но так было не всегда. 10% рощи вырубили, – рассказывает Каракоз.
Сначала застройщик пообещал построить на месте рощи школы и садики, но изменил проект, «вписав» в него жилые дома.
– Кампания по пиару детского садика была такой сильной, что у нас до сих пор люди в шоке от такого обмана. В 2021 году заключительный этап, мы собираем подписи за придание статуса особо охраняемой природной территории, – добавил Денис.
- Но вот торгово-логистический центр возле Шарташа все равно будут строить, несмотря на протесты местных жителей.
- Ладно хоть Зеленую рощу, в которую вбухали 133 миллиона, отремонтируют заново и за счет подрядчика.
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