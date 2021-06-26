Зеленые войны: парки Екатеринбурга, вокруг которых разгораются новые конфликты

Уральцы взбунтовались против 80-миллионной реконструкции единственного в Заречном парка на Опалихинской: потребовали, чтобы там проложили асфальт (а не бехатоновую плитку), перенесли детские площадки и изменили маршрут велодорожек. После сообщений в СМИ мэрия решила согласовать проект с горожанами, которых в итоге включат в рабочую группу для контроля над ремонтом.

– По итогам заседания был составлен протокол, где отражены договоренности заказчика, подрядчика и жителей района. Это еще только намерения, нам необходимо добиваться внесения изменений в проектно-сметную документацию, – рассказал НАШЕЙ Владислав Постников, один из жителей Заречного.

В парке уберут 10 старых деревьев, а высадят 146 и еще 707 кустарников. Установят три детские площадки, зону воркаута и скейтпарк, 67 скамеек, фонари.