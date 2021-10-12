Санврачи ответили, вреден ли едкий дым от тлеющих торфяников под Екатеринбургом

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Тление торфа происходит на глубине девяти метров.

В Роспотребнадзоре провели исследование едкого дыма, исходящего от тлеющих торфяников под Екатеринбургом. Несмотря на то, что от запаха гари режет глаза, а на улице трудно дышать - количество вредных примесей в воздухе оказалось не превышено. Тем не менее, исследования продолжаются.

Южным и Центральным Екатеринбургским отделом Роспотребнадзора проведено исследование качества атмосферного воздуха на взвешенные вещества, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), формальдегид, РМ10 и РМ2,5.Результаты лабораторных исследований не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных примесей и взвешенных веществ в воздухе.

уточнили НАШЕЙ санврачи.

Министерство природы и экологии Свердловской области подтвердило эти данные. Автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Екатеринбурге не зафиксировала превышения вредных веществ.


Пожарные всю ночь продолжали работу над тушением тлеющих на глубине девяти метров торфяников, очаги возгорания удалось локализовать. Сейчас общая площадь тления уже составляет 7,8 Га (ранее - 120 Га). На месте продолжают работать 49 человек личного состава ГУ МЧС по Свердловской области и 9 пожарных машин.

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