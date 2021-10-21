Энергетики рассказали, что произошло на котельной в Екатеринбурге, где слышали взрыв

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У екатеринбуржец, живущих неподалеку, заложило уши от мощного хлопка.

Сегодня, 21 октября, энергетики рассказали НАШЕЙ, что произошло на котельной, где слышали взрыв. От мощного хлопка у екатеринбуржцев, живущих недалеко от котельной на Гурзуфской и ЕМУП "Спецавтобаза", заложило уши и заболела голова. Однако никакого взрыва на самом деле не было, пояснили НАШЕЙ в энергокомпании "Т Плюс".

На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению. Котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет.

Пояснила НАШЕЙ Светлана Тимченко, пресс-секретарь "Т Плюс".

UPD: Прокуратура Екатеринбурга присоединилась к выяснению обстоятельств, произошедшего на котельной. По предварительной информации сегодня утром во время растопки при переходе на резервный 4-й котел произошел хлопок, повредивший обмуровку котла. Пострадавших нет.

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