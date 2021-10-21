Сегодня, 21 октября, энергетики рассказали НАШЕЙ, что произошло на котельной, где слышали взрыв. От мощного хлопка у екатеринбуржцев, живущих недалеко от котельной на Гурзуфской и ЕМУП "Спецавтобаза", заложило уши и заболела голова. Однако никакого взрыва на самом деле не было, пояснили НАШЕЙ в энергокомпании "Т Плюс".