В центре Екатеринбурга сгорела строящаяся элитная многоэтажка

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Из-за короткого замыкания загорелся пристрой, где в будущем должны были разместить бутики.

Сегодня ночью, 12 ноября, в центре Екатеринбурга загорелась строящаяся элитная многоэтажка. О пожаре в МЧС сообщили в 3.22 ночи. Строительством клубного дома на проспекте Ленина, 8 занимается компания PRINZIP. По предварительной информации, на кровле пристроя произошло короткое замыкание, что и стало причиной пожара.

На площади 500 квадратных метров повреждена деревянная опалубка и утеплитель на кровле стилобатного этажа строящегося здания. В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники, 26 человек личного состава.

Уточнили информацию НАШЕЙ в ГУ МЧС.

На стилобатном этаже в будущем были расположиться магазины и бутики, теперь пристрой придется восстанавливать после пожара. К счастью, огонь не повредил основной фасад здания. В 3.47 возгорание удалось локализовать, в 6.10 - локализовать огонь, а в 6.40 - полностью пролить и разобрать сгоревшие конструкции.

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