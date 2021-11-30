В Екатеринбурге водитель иномарки сгорел в автомобиле после ДТП

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Он врезался в прицеп грузовика, в этот момент произошло возгорание.

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль Renault Duster. В это время внутри все еще находился водитель. Он погиб. Около 21.00 на 21 километре дублера Сибирского тракта иномарка Renault Duster врезалась в прицеп грузового автомобиля "МАЗ", после чего и произошло воспламенение. Водитель иномарки ехал со стороны Косулино в Екатеринбург. Кроме того, на месте аварии Госавтоинспекция выявила недостатки состояния улично-дорожной сети.

Недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, выразились в загрязнении световозвращающих элементов на барьерном ограждении, нарушение светотехнических характеристик в нарушении ГОСТа Р 50597-2017. На данном участке установлены знаки 6.2 "Рекомендуемая скорость" и "Неровная дорога" в связи с дефектом дорожного покрытия в виде колеи глубиной от 2 до 3 сантиметров. По результатам обследования, в отношении дорожной организации осуществляющей содержание дороги будут направлены предписания на устранение выявленных недостатков.

Уточнили НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга.

Также сотрудники УГИБДД установили, что за рулем грузовика находился 56-летний мужчина со стажем вождения в 37 лет. Он перевозил металлолом из Сургута в Полевской и случайно проехал ненужный поворот налево на Урал НИИсхоз. Мужчина притормозил и в этот момент почувствовал удар в полуприцеп. Расследование аварии продолжается.

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