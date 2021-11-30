Минувшей ночью в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль Renault Duster. В это время внутри все еще находился водитель. Он погиб. Около 21.00 на 21 километре дублера Сибирского тракта иномарка Renault Duster врезалась в прицеп грузового автомобиля "МАЗ", после чего и произошло воспламенение. Водитель иномарки ехал со стороны Косулино в Екатеринбург. Кроме того, на месте аварии Госавтоинспекция выявила недостатки состояния улично-дорожной сети.