Травма головы и ушиб лица: за сутки в Екатеринбурге два ребенка пострадали в ДТП

Второе ДТП произошло у дома на Ухтомской, 30 около 20.30. Toyota Corolla сбил 16-летнююю девушку на "зебре", ее увезли в детскую больницу №9 с травмой головы. За рулем иномарки находился 41-летний мужчина с водительским стажем в 15 лет, за нарушение ПДД он привлекался трижды. Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали его за грязные и нечитаемые номера на автомобиле, отсутствие страховки и за не представление преимущества в движении пешеходам.

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