Травма головы и ушиб лица: за сутки в Екатеринбурге два ребенка пострадали в ДТП

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Один мальчик вместе с папой ехал в такси, во втором случае ребенка сбили на "зебре".

За минувшие сутки в Екатеринбурге произошло сразу две аварии, в которых пострадали дети. Так, вчера около 19.15 у дома по адресу Волгоградская, 27 автомобиль Hyundai Solaris не уступил дорогу Audi Q5, двигающейся по полосе встречного движения. Иномарки столкнулись, в результате аварии 11-летний мальчик получил ушиб лицевой части головы. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Мальчик вместе с папой ехал на "Яндекс. Такси" до дома.

Автомашиной управлял 29-летний мужчина, имеющий общий стаж управления транспортными средствами 2 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ ранее привлекался 1 раз. На месте происшествия освидетельствованием установлено, что водитель трезв. Был привлечен за "Несоблюдение водителем правил приоритета при пересечении перекрестка".

Сообщили НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга.
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Второе ДТП произошло у дома на Ухтомской, 30 около 20.30. Toyota Corolla сбил 16-летнююю девушку на "зебре", ее увезли в детскую больницу №9 с травмой головы. За рулем иномарки находился 41-летний мужчина с водительским стажем в 15 лет, за нарушение ПДД он привлекался трижды. Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали его за грязные и нечитаемые номера на автомобиле, отсутствие страховки и за не представление преимущества в движении пешеходам.

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