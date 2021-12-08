В Тюмень на Ласточке: Свердловская железная дорога вводит новые поезда

С 12 декабря Свердловская железная дорога вводит новые поезда дальнего следования. Так, теперь добраться из Екатеринбурга до Тюмени и обратно можно будет на Ласточке, таким образом, дорога займет всего 4,5 часа.

"Екатеринбург - Тюмень"

Отправление: 6.28.

Прибытие: 11.00.

"Тюмень - Екатеринбург"

Отправление: 17.36.

Прибытие: 22.16.

На прежний маршрут этой Ласточки выйдет поезд №99/100 "Екатеринбург-Сургут" (через Тюмень и Тобольск). Отправление из Екатеринбурга будет проходить в 17.36, в обратном направлении из Сургута в 19.00. В состав поезда, помимо купейных и плацкартных, включены вагоны с местами для сидения. Также назначены новые пассажирские поезда №362 "Приобье – Екатеринбург", №383 "Нижний Тагил – Приобье" и №120/119 "Пермь – Новый Уренгой".

Также по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с 12 декабря маршрут пригородного поезда №6460 "Нижний Тагил - Екатеринбург" продлили до станции "Шарташ", а вот путь электрички "6459 "Керамик-Нижний Тагил" сократили (движение начнется от станции "Шарташ" через станции "Первомайская" и "Екатеринбург-Пассажирский", "ВИЗ", "Электродепо", "Екатеринбург-Сортировочный").

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