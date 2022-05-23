"Недвижимость есть у многих": Мария Захарова заступилась за Владимира Соловьева, купившего дом в Италии

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Ранее он назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что телеведущий Владимир Соловьев не является госслужащим, поэтому у него есть право на недвижимость за рубежом. Напомним, у телеведущего есть несколько вилл за границей — одна расположена на озере Комо - в Италии.


Ura.Ru сообщает, что Захаровой задал вопрос участник мероприятия «Битва ораторов», которое проходило в Екатеринбурге. Он спросил, может ли Соловьев критиковать жителей столицы Урала за либеральные взгляды, имея в Италии виллу. Захарова посчитала, что может и стала его защищать.

— У него действительно есть недвижимость. Думаю, у многих здесь есть недвижимость — у кого в Болгарии, у кого в Прибалтике, Украине (прим. у кого именно, она не стала уточнять). Он не государственный служащий, не служит государству с ограничениями, с которыми служу я. Он очень много работал и купил дом в Италии, но уже лишился его из-за санкций, — заявила Захарова.

Ранее Владимира Соловьев устроил настоящий скандал: он назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты", а когда за город и Урал в целом начали заступаться большинство политиков и медийных личностей, то попытался начать говорить на тюремном жаргоне.


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