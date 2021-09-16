"Одни помои": екатеринбургские родители учеников пожаловались на питание в школьных столовых

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Они считают, что еду часто подают холодной, а блюда готовят не до конца.

В Екатеринбурге родители школьников пожаловались на некачественное питание детей в образовательных учреждениях. Многие недовольны тем, чем кормят учеников. Екатеринбуржцы считают, что еду зачастую подают холодной, а блюда не доготавливают.

— Пусть чиновники сами эти обеды едят или отпрыскам своим скармливают. Свиней лучше кормят. Дети поголовно выбрасывают еду. Пюре кислое, котлеты не пойми из чего — одни помои, ещё и заставляют это съедать до конца, — передаёт слова отца одного из учеников E1.RU.

Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности Свердловского министерства образования и молодёжной политики Дмитрий Шиловских попросил всех недовольных звонить на «горячую линию» по номеру 8 343 312-00-04.

— В этом году в некоторых школах поменяли поставщиков питания. Есть много звонков. Мы нашли нарушения с начала года, в том числе по предоставлению горячих блюд. Проблемы бывают, но муниципалитеты научились работать с обращениями, мы осуществляем усиленный контроль, — подчркнула Шиловских.

Он отметил, что чиновники реагируют на жалобы родителей. По его словам, в школьных столовых не могут добавлять приправы, поэтому пища может показаться пресной.


В свердловском департаменте информационной политики сообщили, что во многих школах за ситуацией следят родительские группы. Там уточнили, что все нарушения, которые выявляли в ходе рейдов оперативно устраняли. По данным составленных актов, питание в большинстве школ родители назвали качественным.


Ранее НАША рассказывала о том, как дети из Екатеринбурга поехали отдохнуть на поезде в Питер и массово отравились в ресторане.


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