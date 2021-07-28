Дети из Екатеринбурга отравились во время школьной поездки в Питер

Ситуацию с отравлением детей взял на контроль Евгений Куйвашев, который сразу же поручил свердловскому министру здравоохранения Андрею Карлову и уполномоченному по правам ребенка Игорю Морокову подключиться к делу.

Санврачи тут же обнаружили ряд серьезных нарушений, а дело об отравлении школьников направили в суд. Работу отеля на момент расследования приостановили.