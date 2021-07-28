Дети из Екатеринбурга отравились во время школьной поездки в Питер

Три ребенка из Екатеринбурга отравились во время школьной поездки в Санкт-Петербург. Группа детей из 18 человек и двух преподавателей остановились в отеле "Ладога" на Шаумяна, 26. Уже по пути домой, в поезде детям стало плохо. Ребят сняли с рейса и вместе с учительницей госпитализировали в больницы тех городов, где в это время останавливался поезд. Три юных екатеринбуржца сейчас лежат в детской больнице №9.
После инцидента Уральская транспортная прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверку ресторана.
В пути следования дети почувствовали себя плохо, некоторые из них сняты с поезда на станциях Шарья и Киров для оказания медицинской помощи. Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в поезде взяты пробы и образцы воды, питания.
Ситуацию с отравлением детей взял на контроль Евгений Куйвашев, который сразу же поручил свердловскому министру здравоохранения Андрею Карлову и уполномоченному по правам ребенка Игорю Морокову подключиться к делу.
Санврачи тут же обнаружили ряд серьезных нарушений, а дело об отравлении школьников направили в суд. Работу отеля на момент расследования приостановили.
В ресторане отеля выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: неудовлетворительное санитарное содержание производственных помещений ресторана, нарушение условий хранения продуктов, изготовление продукции при отсутствии технологических документов, разработанных в установленном порядке.
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