«Переходите к наличке»: екатеринбургский экономист — о сбережениях

Накануне в России была объявлена частичная мобилизация. По этой причине акции российских компаний резко обвалились на 10%. Через час торгов инвесторы успокоились, так что половина потерь уже была отыграна (падение — около 4%).

Екатеринбургский экономист Константин Селянин рассказал, что сейчас очень сложно что-либо прогнозировать.

— Рынок акций падает несколько дней. Было снижение порядка 10% по рынку, теперь — еще 10%. Уже отреагировал рубль. Любые неординарные события, которые невозможно спрогнозировать: события 24 февраля или мобилизация — ведут к тому, что инвесторы не понимают, что происходит и как ситуация будет меняться, а потому переходят к наличке. Они стараются обезопасить себя и не вкладываться в акции или другие ценные бумаги. Объявленная мобилизация кардинально повлияет на экономику, — цитирует Селянина E1.RU.

По его словам, сейчас лучше всего хранить сбережения в наличных деньгах.

— Лучше держать все в ликвидных активах. Для обычного человека — это наличные, — резюмировал экономист.

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