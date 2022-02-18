Против подростка-южанина, жестоко избившего екатеринбурженок, возбуждено уголовное дело

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Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Против 17-летнего парня, избившего двух екатеринбурженок, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». А ранее возбужденное следствием дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», передано из органов МВД и принято к производству СУ СКР региона, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.


Теперь виновнику грозит до 7 лет тюрьмы. Тем временем пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых добавил, что по подозрению в избиении женщины и ее дочери были задержаны двое молодых людей 17-ти и 16-ти лет.

- Оба — студенты одного из колледжей Екатеринбурга. Один из них ранее уже задерживался в качестве причастного к грабежу, за что был поставлен на учет в ПДН. Подростки воспитываются в полных семьях. Сейчас они содержатся под стражей. Молодые люди пообещали извиниться перед пострадавшими, - отметил полковник Горелых.

Кроме того, полицейские будут искать других возможных соучастников нападения.


Напомним, инцидент произошел вечером 11 февраля на остановке рядом с Пехотинцев, 7а. Конфликт начался еще в автобусе: к девушке пристала компания из парней, тогда она попросила маму ее встретить. Там же эти молодые люди побили их вместе: девушка отделалась ушибами, а вот женщину госпитализировали с серьезным переломом ноги. В полиции заявили, что дело уже раскрыто.

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