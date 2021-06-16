Роман Курцын: «У меня была трещина в бедре, огромная гематома и сломанные пальцы»

– На съемках «Легенды» вы получили несколько травм. Есть у вас своя «коллекция» травм, как у Джеки Чана, например?

– Не вижу в травмах на съемках ничего такого, потому что при выполнении трюков или при занятиях спортом профессионально травмы обязательно будут. Избежать их практически невозможно.

– Какой самый травматичный проект?

– «Легенда». Я получил сразу три серьезных травмы. Все трюки, которые актер выполняет в кадре, сначала обязательно проверяют каскадеры: тестируют, смотрят на риски и безопасность. Мой дублер Максим проверял трюк в октагоне так же, как и все остальные. Никто не заметил, но видимо при проверке сетка октагона оторвалась. В итоге во время выполнения трюка я упал не на маты, а на металлические рельсы. У меня была трещина в бедре, огромная гематома, сломанные пальцы. Этот неудачный трюк в итоге оставили в серии, потому что второй раз повторить я его не мог, мы просто переписали сценарий. Еще у меня есть «легендарный шрам» – напоминание об этом проекте. В один из первых съемочных дней мой персонаж разрушает спортзал. Я это делал огромной кувалдой, которая весит около 20 кг. Нужно было разбить стену, но, когда строили декорацию, видимо, делали это на металлическом каркасе. И я, размахнувшись, угодил именно в эту конструкцию. Кусок металла разрезал мне челюсть. Дальше я снимался со шрамом, потому что замаскировать его было невозможно. В каких-то кадрах видно, что у меня опухшая челюсть. И третьей травмой был разрыв тканей брюшной мышцы. Это было ужасно больно, я не мог двигаться, и в сцене драки с гастарбайтерами снимался на обезболивающих. Короче, было весело.

– Есть ли перед трюком страх травмы?

– Нет, страха нет, потому что все травмы происходят по случайности. Джеки Чан постоянно травмируется на съемках, но ведь это же не по его воле происходит. Но вообще, когда ты занимаешься профессионально спортом, то надо быть готовым, что будут травмы. Надо либо это принять, либо этим не заниматься.