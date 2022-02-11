"Рядом лежала оторванная рука": на Машинной обнаружили тело молодой матери

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Она выпала с 18-ого этажа.

Накануне вечером, 10 февраля, в Екатеринбурге под окнами многоэтажки на Машинной, 46 нашли тело девушки. Молодая уралочка выпала с 18-ого этажа.

— Удар был такой силы, что рядом лежала оторванная рука. У нее осталась маленькая дочь. В этот момент ребенок был в квартире, — передаёт слова местных жителей E1.RU.

На место приезжали полицейские и скорая, однако девушка погибла на месте происшествия. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области не стали комментировать ситуацию.


Ранее НАША рассказывала, как молодая мама выпала из окна роддома в Первоуральске.


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