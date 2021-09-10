Стало известно о ещё двух нападениях на молодых екатеринбурженок

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Потерпевшие считают, что виновником является извращенец, о котором ранее сообщали СМИ.

За последние сутки стало известно, что неизвестный извращенец, который пристаёт к девушкам в Екатеринбурге, напал ещё на двух уралочек.


Первый инцидент произошёл 4 сентября, около 20.00 возле дома на Малышева, 84.

— Какой-то дебил схватил меня за внутреннюю часть бедра. Я шла в капюшоне и постаралась уйти. Только вслед поругалась. Я слегка помню внешность, могу помочь в опознании, — пишет Е1.RU.

Девушка сказала, что подозреваемый был невысокого роста, носил очки. Был одет в штаны и тёмную куртку, также на нём была кепка, закрывающая уши.


Кроме того, портал Uralweb сообщает, что 31 августа примерно в это же время (около 20.00) неизвестный набросился на его дочь. Происшествие случилось на Бебеля, 136, между аркой и жилым домом.

— Это был мужчина лет 30, рост примерно 170 сантиметров. Он был одет в чёрные спортивные штаны и красную олимпийку. Зажал мою дочь в арке и начал лапать, она испугалась. В итоге он её отпустил и спокойно пошёл дальше, — передаёт слова отца потерпевшей Владимир.

На следующий день девушка обратилась в полицию. Во время разбирательств узнала, что это уже далеко не первое нападение на женщин около этой арки.


Напомним, по информации СМИ, нападения неадекватного мужчины происходят примерно раз в два дня. От действий этого человека пострадали уже несколько девушек. Причём неизвестный ведёт себя по-разному: иногда пытается облапать, время от времени пристаёт с расспросами и предложениями выйти за него замуж.


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