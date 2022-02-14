Столкнулись 20 автомобилей: под Екатеринбургом произошло массовое ДТП

Сегодня утром, 14 февраля, на Серовском тракте при въезде в Екатеринбург произошло массовое ДТП, в котором участвовали два десятка машин.
— Это произошло сразу после ЕКАД, напротив заправки «Газпрома». Видимость была нулевая из-за снегопада. Я сам еле успел затормозить, — цитирует одного из водителей E1.RU.
Тем временем в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга НАШЕЙ сообщили, что в аварии действительно пострадали порядка 20 машин.
- На Серовском тракте произошло несколько ДТП, в которых участвовало более 20 автомобилей. Пострадал один человек. Водители не обеспечили постоянного контроля за движением автомобилей, безопасную дистанцию до впереди идущих авто, в результате чего произошло несколько столкновений, часть автомобилей съехала в кювет. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга оказали помощь участникам ДТП. На текущий момент движение на участке полностью восстановлено, - отметили в ГИБДД.
Ранее НАША сообщила, что на свердловской трассе столкнулись два грузовика и легковушка.
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