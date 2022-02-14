Свердловчанин застрелил жену из ружья и пытался покончить с собой

На минувших выходных в Среднеуральске пьяный мужчина застрелил свою жену из ружья, после чего хотел покончить с собой. Однако он не смог этого сделать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Эту информацию подробно прокомментировал официальный представитель полиции Валерий Горелых:

- Сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции № 28 Среднеуральска 13 февраля в 13.12. Сообщалось, что мужчина убил жену и то же самое хочет сделать с собой. Микрорайон, где всё случилось, оцепили. С подозреваемым два часа представители МВД вели переговоры, чтобы он добровольно сдался и выдал огнестрельное оружие. После этого гражданина удалось задержать, сопротивление силовикам он не оказывал. Задержанным оказался ранее не судимый 68-летний местный житель. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Подозреваемый был доставлен в территориальный ОВД в состоянии сильного алкогольного опьянения, - отметил полковник Горелых.

Также Горелых поспешил опровергнуть сообщения СМИ о стрельбе из окна по прохожим. Всего мужчина сделал два выстрела: один - в супругу, а второй - в шкаф. Тело погибшей было прикрыто одеялом, на нём лежал букет цветов.