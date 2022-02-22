Свердловские полицейские рассказали о самых популярных схемах мошенничества

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил жителям региона о существующих мошеннических схемах: «Ваш сын, внук, зять, дочь попали в ДТП», «Вашему банковскому счету грозит опасность», «Вложись в газовую и нефтяную отрасль и станешь миллионером».

— Среди потерпевших далеко не все являются бабушками и дедушками, достаточно много и просвещенных людей с высшим образованием. Недавно жулики обманули 39-летнюю молодую женщину, занимающую пост директора строительной компании в Кировском районе Екатеринбурга. Ей сообщили от имени представителя крупного банка и сотрудника силовой структуры, что её счёт находится под угрозой, пригрозив ни в коем случае никому не сообщать о том, что ведётся разбирательство. Дама и сама позже не поверила, что взяла кредит и перечислила более двух миллионов рублей аферистам. Таким же способом на крупную сумму обманули высокопоставленного чиновника, также по такому же сценарию и на такую же сумму обманули екатеринбургского спецназовца, — рассказал полковник Горелых НАШЕЙ.

Также аферисты похитили у женщины, работающей в министерстве природных ресурсов более 18 миллионов рублей. Курьёзный случай произошёл с жителем Нижнего Тагила, который мирно отдыхал на своей даче в товариществе «Надежда». Ему неожиданно захотелось интима, для этого он зашёл в интернет и нашёл телефон проститутки.

— Он попросил жрицу любви прибыть на указанный адрес. Оказалось, девушка готова приехать, но только по стопроцентной предоплате. Тагильчанин перевёл нужную сумму на указанный счёт и стал ждать путану, не зная, что под её видом скрывалась обычная мошенница. Вскоре она сама перезвонила клиенту и сообщила, что деньги не получила, сославшись на сбой банковской системы, и попросила назвать ей реквизиты карты мужчины, пообещав, что сама все сделает. Тот выполнил её просьбу и остался и без денег, — резюмировал Горелых.

С декабря 2021 года по текущий момент следственными подразделениями свердловского гарнизона полиции уже возбуждено и расследуется 986 уголовных дел по фактам преступлений в сфере IT технологий. Полковник Горелых призвал земляков не брать трубку, если номер входящего начинается с «495», «499», «800» или «900», а при необходимости сами перезвоните нужному абоненту. А если всё-таки трубку взяли и поняли, что с вами общаются сомнительные граждане, немедленно прекратите диалог, чем обезопасите себя. Запомните этот элементарный совет полиции и поделитесь им со своими родными, близкими и знакомыми всех возрастов.

Ранее НАША рассказывала, как мошенники украли аккаунт екатеринбуржца на "Госуслугах".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!