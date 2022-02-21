Набрали микрозаймов: мошенники украли аккаунт жителя Екатеринбурга на «Госуслугах»

Житель Екатеринбурга стал должником микрофинансовых организаций, хотя ранее никогда к ним не обращался. Это стало возможным после того, как мошенники взломали его аккаунт на «Госуслугах».

— Мне на почту пришло письмо о том, что я взял микрозаём. Подумал, что это спам, но решил проверить. Зашел на сайт этой организации и увидел свои Ф. И. О. На меня взяли кредит под 365% годовых! — передаёт слова екатеринбуржца E1.RU.

Сумма задолженности составила около 30 тысяч рублей. Мужчина зашел на «Госуслуги» и заметил, что на портал заходили из Самары и Саратова. Тем временем договор с микрофинансовой организацией МКК «Академическая» сделали с помощью электронной подписи, а подтверждение пришло на неизвестный номер, а не на номер самого свердловчанина. Тогда житель Екатеринбурга проверил свою кредитную историю и узнал о ещё одном займе в 3400 рублей от компании «Viva Деньги».

— Все это произошло после того, как я сделал прививку. В кредитном договоре вместо адреса прописки был указан адрес фактического места жительства, который я называл в больнице. Я нанял адвоката, готовим заявление в суд на эти микрокредитные организации, — добавил уралец.

Заявление в полицию Максим уже написал, но в ОП № 7 ему отказали в возбуждении уголовного дела.

— Усматривается наличие гражданско-правовых отношений, регулируемых Гражданским кодексом, что не входит в компетенцию органов внутренних дел. Заявителю рекомендуется обращение в суд, — следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее НАША сообщала, что в Екатеринбурге задержали двух студентов-мошенников.

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