В Свердловской области в скором времени потеплеет до -2 градусов. Главный синоптик Уралгидрометцентра сегодня, 17 января, рассказал НАШЕЙ, что ждать от погоды в ближайшие дни. В регион с Прикаспийского района придет теплый, южный ветер, количество осадков существенно снизится.
В ближайший период 18-20 января поле действия атлантических циклонов ограничится Европейской территорией России. Температура воздуха в Уральском регионе превысит норму текущего периода на 5-8 градусов. В последние дни недели, включая предстоящие выходные дни, погоду установит периферия усиливающегося Сибирского Антициклона, ожидается умеренно морозная погода: температура воздуха в период 21-23 января ночью -14-19 градусов, днем -9,-14 градусов, в северных районах на 6-7 градусов морознее.
А теперь подробнее о прогнозе погоды на ближайшие три дня. Завтра, 18 января, в Свердловской области будет небольшой снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью ожидается температура от -10 до -15 градусов, днем от - 4 до - 9. В Екатеринбурге осадков не ждем, днем температура поднимется до отметки от -4 до - 6 градусов, вероятны порывы ветра до 12 метров в секунду.
19 января в регионе ожидается небольшой снег, будет довольно тепло от -2 до - 7 градусов, но сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду сохранится. В Екатеринбурге потеплеет еще сильнее, до - 2 градусов днем и до -8 ночью.
20 января небывалое для января тепло сохранится. В регионе будет держаться температура от - 5 до -10 градусов, в Екатеринбурге от -5 до - 7 градусов. Придет теплый, южный ветер (от 3 до 8 метров в секунду).
- Читайте НАШЕ интервью с Главным Дедом Морозом России: чем волшебник занимается летом, о чем просят взрослые и какие он сам получает подарки.
- Рассказываем про зимний отдых в Екатеринбурге: катки, лыжи, сноуборд и бублики - все в одной подборке.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев