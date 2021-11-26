Где в Екатеринбурге покататься на лыжах и коньках (даже без QR-кодов)

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Планируем отдых на по-настоящему зимние выходные!

Парк Маяковского

Сегодня, 26 ноября. в 17.00 здесь откроется каток «Северное сияние» площадью 11 тысяч кв. метров. Взять коньки напрокат от 26 до 48 размера и оставить свои вещи в камере хранения можно в теплом помещении. Прямо на льду будет работать фуд-корт. Отдельный вход есть и на детский каток. Как уточнили НАШЕЙ в пресс-службе парка, информации о том, как будут пускать посетителей и будет ли вход по QR-кодам, пока нет.


Кроме того, в декабре здесь откроют горку с искусственным покрытием, высотой с пятиэтажный дом. Всего будет три ската: для детей - высотой в 10 метров, для взрослых - высотой в 17 метров и длинной в 140 метров. В конце будет зона торможения. А подняться на горку можно будет на бубликах. Горка будет работать аж до апреля.

  • Адрес: ул. Мичурина, 230.
  • Цена: выход на лед – от 100 до 250 рублей в час, прокат коньков – 200 рублей в час. Держатели карты «Мир» получают скидку 20%.
  • Время работы с 10.00 до 22.00, в понедельник с 17.00 до 22.00.

Стадион «Калининец»

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На стадионе из-за реконструкции пока горожане не смогут покататься на коньках. Зато здесь уже открыли лыжную базу! В прокат можно взять деревянные или пластиковые лыжи, ботинки и палки, а после «покатушек» сходить в сауну. Протяженность лыжных трасс составляет от 2 до 5 км.

  • Адрес: ул. Краснофлотцев, 48.
  • Цена проката лыж и другого оборудования от 200 руб., со своим – бесплатно!
  • Вход только по QR-коду.
  • Время работы с 9.00 до 21.00.

Каток «Юность»

Первых посетителей каток встретит уже сегодня, 26 ноября. Пока здесь один вход – через здание стадиона, поэтому QR-код необходим. Но в планах открыть дополнительный выход на лед для тех, у кого свои коньки. Площадь катка составляет 1,5 тысячи кв. метров.

  • Адрес: Куйбышева, 32А.
  • Цена входного билета от 150 до 250 руб., дети до 7 лет и один родитель без коньков – бесплатно! Аренда коньков - 200 руб. за два часа.
  • Время работы с 19.00 до 22.00.

Горнолыжный комплекс на «Уктусе»

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Сезон лыж и сноубордов здесь открыли еще 7 ноября. Всего на комплексе пять трасс протяженностью от 400 до 1200 метров. Покататься можно и без кода, но в кафе без него вы не пообедайте.

  • Адрес: ул. Зимняя, 27.
  • Цены на подъем от 70 рублей, прокат лыж и сноубордов от 690 рублей, бублики – от 350 рублей.
  • Вход на трассы без QR-кодов.
  • Время работы с 10.00 до 22.00.

Гора «Пильная»

Для уральцев гора, высотой 447 метров, открыта уже с 18 ноября. Здесь обязательно требуют QR-код.

  • Адрес: Первоуральск, ул. Старателей, 2Б.
  • Цена на подъем – 100 руб., вход от 800 руб. за час. Дети до 11 лет могут кататься бесплатно по будням!
  • Время работы с 17.00 до 22.00.

Экспо-Ёлка

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Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе «ЭКСПО», попасть на ледовый городок и на каток можно без QR-кодов, то в сами павильоны центра, в парк аттракционов и на елку – только по коду. Елка и другие развлечения начнут работать с 26 декабря, от станции метро «Ботаническая» до самого центра будут ходить бесплатные автобусы. Смотрите расписание на сайте elkaexpo.ru.

  • Адрес: Бульвар Экспо, 2А.
  • Стоимость входа, аренды коньков 100-150 рублей.
  • На каток QR-не нужен.
  • Время работы: с 10.00 до 20.00.

В любое время года!

Покататься на крытом катке в любое время года можно в ледовом дворце имени Сивкова по адресу Лиственная, 65 (но только на своих коньках), вход – от 50 до 100 руб. Еще один вариант – каток «Айсберг» в развлекательном центре «Луна» на Сибирском тракте, 34Б. В


ход на обе площадки по QR-коду. Также катки планируют открыть в Преображенском парке в Академическом, у ТРЦ «Радуга-Парк», возле «Екатеринбург Арены».

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