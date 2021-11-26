Где в Екатеринбурге покататься на лыжах и коньках (даже без QR-кодов)

Сегодня, 26 ноября. в 17.00 здесь откроется каток «Северное сияние» площадью 11 тысяч кв. метров. Взять коньки напрокат от 26 до 48 размера и оставить свои вещи в камере хранения можно в теплом помещении. Прямо на льду будет работать фуд-корт. Отдельный вход есть и на детский каток. Как уточнили НАШЕЙ в пресс-службе парка, информации о том, как будут пускать посетителей и будет ли вход по QR-кодам, пока нет.

Кроме того, в декабре здесь откроют горку с искусственным покрытием, высотой с пятиэтажный дом. Всего будет три ската: для детей - высотой в 10 метров, для взрослых - высотой в 17 метров и длинной в 140 метров. В конце будет зона торможения. А подняться на горку можно будет на бубликах. Горка будет работать аж до апреля.