Каким будет ледовый городок в Екатеринбурге и пустят ли туда без QR-кода?

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Да!
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Отвечаем на все вопросы вместе с главой Управления культуры мэрии Ильей Марковым.

Сегодня, 15 ноября, в Екатеринбурге началось строительство ледового городка. На месте городка уже появились строительные вагончики и секции забора. Парковка здесь закрыта до конца января 2022 года.


В этом году власти все-таки установят на Площади 1905 года девять ледяных детских горок различной высоты. Благодаря им удастся разделить потоки посетителей. Будет и ярмарка, и фестиваль ледовых скульптур. На строительство потратят 24, 35 млн рублей. Подрядчик – ООО «Айс-проект 2000».

Сказочно красиво

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Темой городка в 2021 году стали народные сказки, она звучит как «Новогоднее царство, Тридевятое государство». Изо льда мастера изготовят скульптуры персонажей фольклорных произведений и сказок Пушкина. Это Старички-боровички, Жар-птица, Петушок-золотой гребешок, Кот Баюн, Курочка Ряба, Дед Мороз и Снегурочка.


Фишкой городка, согласно проекту, опубликованному на портале госзакупок, станет 12-метровый ледяной замок «Остров Буян» с башнями, горками и ледяными арками. Детей также порадует лабиринт «На неведомых дорожках». На место вернется 50-метровая искусственная елка-конус, на которой разместят 5400 лампочек разного цвета.

Будут ли QR-коды?

Окончательное решение о пропускной системе примут только в середине декабря. В регионе все еще действует ограничение посещения массовых мероприятий – до 500 человек.

Уличные мероприятия не ограничены QR-кодами. Если будет такой же темп вакцинации, если цифры останутся стабильными, то я думаю, что оперативный штаб может принять решение о допуске без QR- кодов. Эмоциональное напряжение в обществе присутствует, поэтому снижение посетителей, скорее всего тоже будет.

ответил НАШЕЙ глава Управления культуры мэрии Илья Марков

Танцуют все!

В день открытия, 29 декабря, на Площади 1905 года планируется запустить салют. Здесь же покажут концертные номера и спектакль о народных сказках, который подготовили специально для этого дня. Еще можно будет увидеть еще несколько раз на протяжении всех новогодних каникул.

Где еще покататься с горок?

По данным мэрии, в каждом районе города будет своя точка притяжения новогодних развлечений. Сейчас главы районов решают, в каком формате они будут организованы: это может быть новогодняя елка, ледовый городок или каток.

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Во всем городе будет специальное новогоднее оформление, предполагается большое количество новых светодиодных элементов в разных локациях.

уточнил Илья Марков.

Одной из таких зон будет совместный проект с МВЦ «ЭКСПО». Планируется объединить главный городок на Площади 1905 года с этой площадкой. Здесь тоже установят горки и елку, много развлечений планируется и в самом «ЭКСПО».

А если тепло?

В Екатеринбурге до сих пор нет стабильных холодов. Если в городе потеплеет до нуля, это может повлиять на сроки строительства городка. Но пока прогнозы хорошие.

Наш подрядчик понимает все риски, они ежегодные, очень радостно, что в последние дни минусовые температуры держатся. Пока все идет в рабочем порядке.

добавил Илья Марков.

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