Каким будет ледовый городок в Екатеринбурге и пустят ли туда без QR-кода?

Сегодня, 15 ноября, в Екатеринбурге началось строительство ледового городка. На месте городка уже появились строительные вагончики и секции забора. Парковка здесь закрыта до конца января 2022 года.

В этом году власти все-таки установят на Площади 1905 года девять ледяных детских горок различной высоты. Благодаря им удастся разделить потоки посетителей. Будет и ярмарка, и фестиваль ледовых скульптур. На строительство потратят 24, 35 млн рублей. Подрядчик – ООО «Айс-проект 2000».