Свердловский оперштаб рассмотрит предложение ресторатора из Екатеринбурга о введении QR-кодов на продажу алкоголя. Сегодня, 12 ноября, власти отреагировали на просьбу Евгения Урюпина. Владелец заведений Dong Po и Fugu Bistro считает, что эта мера была бы эффективнее, чем QR-коды в заведениях общепита, от которых рестораторы лишь терпят убытки.
Я не критикую государство за новые ограничения, потому что для него эта ситуация тоже не стандартная работа, нам понятно, что оно пробует всевозможные варианты борьбы с ковидом, мы получили дотации (примерно 5% от оборота), но это ситуацию не спасает. Если государство хочет вакцинировать всех, надо действовать в первую очередь разборчиво, но массово. Например, алкоголь продавать по QR, больший процент привитых бы получили, а заодно и пьянство в стране сократили. Рестораны у нас итак от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили, мы последние, работу кого надо ограничивать и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить.
Ресторатор обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-коды в ресторанах. Иначе гастрономическая культура просто погибнет, поскольку бизнес на доставке отразится на качестве блюд и эмоциях, которые получает посетитель при подаче в заведении. Вот как власти отреагировали на слова ресторатора:
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба.
Рассказываем в серии статей о том, как Екатеринбург пережил нерабочую неделю и справляется с антиковидными мерами. Библиотеки, музеи, филармония и театры пустовали, количество посетителей снизилось на 30-40%. Но еще сильнее от новых ограничений пострадали фитнес-клубы. Их выручка упала на 70%. Некоторые отрасли наоборот, поддерживают меры властей. Так, свердловские промышленники выступили за введение QR-кодов в общественном транспорте.
- Зайти в COVID-free зону можно теперь не только по QR-коду и паспорту. В список документов включили водительское, пенсионное удостоверение и другие.
- Напомним, Свердловские власти рекомендовали ввести QR-коды храмам и мечетям.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев