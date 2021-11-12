Я не критикую государство за новые ограничения, потому что для него эта ситуация тоже не стандартная работа, нам понятно, что оно пробует всевозможные варианты борьбы с ковидом, мы получили дотации (примерно 5% от оборота), но это ситуацию не спасает. Если государство хочет вакцинировать всех, надо действовать в первую очередь разборчиво, но массово. Например, алкоголь продавать по QR, больший процент привитых бы получили, а заодно и пьянство в стране сократили. Рестораны у нас итак от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили, мы последние, работу кого надо ограничивать и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить.