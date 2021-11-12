Свердловский оперштаб рассмотрит идею о продаже алкоголя по QR-кодам

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49739

Властям предложение ресторатора из Екатеринбурга понравилось.

Свердловский оперштаб рассмотрит предложение ресторатора из Екатеринбурга о введении QR-кодов на продажу алкоголя. Сегодня, 12 ноября, власти отреагировали на просьбу Евгения Урюпина. Владелец заведений Dong Po и Fugu Bistro считает, что эта мера была бы эффективнее, чем QR-коды в заведениях общепита, от которых рестораторы лишь терпят убытки.

Я не критикую государство за новые ограничения, потому что для него эта ситуация тоже не стандартная работа, нам понятно, что оно пробует всевозможные варианты борьбы с ковидом, мы получили дотации (примерно 5% от оборота), но это ситуацию не спасает. Если государство хочет вакцинировать всех, надо действовать в первую очередь разборчиво, но массово. Например, алкоголь продавать по QR, больший процент привитых бы получили, а заодно и пьянство в стране сократили. Рестораны у нас итак от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили, мы последние, работу кого надо ограничивать и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить.

Пишет в своем Instagram Евгений Урюпин.

Ресторатор обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-коды в ресторанах. Иначе гастрономическая культура просто погибнет, поскольку бизнес на доставке отразится на качестве блюд и эмоциях, которые получает посетитель при подаче в заведении. Вот как власти отреагировали на слова ресторатора:

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба.

сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев

Рассказываем в серии статей о том, как Екатеринбург пережил нерабочую неделю и справляется с антиковидными мерами. Библиотеки, музеи, филармония и театры пустовали, количество посетителей снизилось на 30-40%. Но еще сильнее от новых ограничений пострадали фитнес-клубы. Их выручка упала на 70%. Некоторые отрасли наоборот, поддерживают меры властей. Так, свердловские промышленники выступили за введение QR-кодов в общественном транспорте.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49739

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined